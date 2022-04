AAP में शामिल हुए बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव

कर्नाटक कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी और बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली के डिप्टी सीएम और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी परी (आप) में शामिल हुए।

AAP में शामिल होने वाले के बाद भास्कर राव ने दिल्ली के सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि, “मैं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व से बहुत प्रभावित हूं, पिछले 6-7 वर्षों में दिल्ली के प्रशासन को देख रहा हूं। मेरा मिशन अरविंद केजरीवाल के सुशासन को दक्षिण भारत में लाना है, खासकर बेंगलुरु में। कर्नाटक में गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व के अलावा किसी चीज की कमी नहीं है।”

I'm very impressed with leadership of Arvind Kejriwal, looking at the admn of Delhi in last 6-7 yrs. My mission is to bring the good governance of Arvind Kejriwal to south India,especially in Bengaluru.There's no dearth of anything but quality leadership in Karnataka: Bhaskar Rao pic.twitter.com/R8ONeDkFev

— ANI (@ANI) April 4, 2022