252 BJP सांसदों के समर्थन से नरेंद्र मोदी को धमकी देने वाले सीक्रेट कैबिनेट मंत्री के झगड़े पर अखबार की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर मचाया तूफान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके एक मंत्री के बीच 252 भाजपा सांसदों के समर्थन का दावा करने वाले विवाद पर एक अखबार के इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इंटरव्यू महाराष्ट्र लोकमत टाइम्स द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें 252 सांसदों के समर्थन से नरेंद्र मोदी को धमकाने का दावा करने वाले कैबिनेट मंत्री की पहचान का खुलासा नहीं किया गया। इंटरव्यू लोकमत टाइम्स के नागपुर संस्करण में प्रकाशित हुआ है।

समाचार रिपोर्ट की शीर्षक में लिखा गया है, “भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ सब ठीक नहीं, मोदी सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का दावा।” लोकमत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘भाजपा नेतृत्व में भी बड़े मतभेद है।’ अखबार के मुताबिक, इसका खुलासा मोदी सरकार के एक ‘वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री’ ने ‘अनौपचारिक बातचीत’ के दौरान किया है। लेकिन, कैबिनेट मंत्री की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में दावा किया गया कि वरिष्ठ मंत्री कभी मोदी से इतने आहत हुए थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था, ‘यदि आप में हिम्मत है, तो मुझे मंत्रिपरिषद से हटाने का प्रयास करें।’ लोकमत टाइम्स के अनुसार, मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि, उनके पास मोदी सरकार को गिराने की ताकत है क्योंकि उन्हें 252 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वे विचारधारा से बंधे हैं।

विचाराधीन रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार निर्णायक जनादेश जीतने के बाद मोदी ने पंकज सिंह को यूपी सरकार में मंत्री बनने से रोका था। बता दें कि, पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और नोएडा से विधायक हैं। पंकज सिंह लगातार दूसरी बार विधायक बने है।

यह रिपोर्ट सामने आने के बाद इस ख़बर को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ हैं। मोदी के आलोचक जहां सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं तो वहीं उनके समर्थक इंटरव्यू को काल्पनिक कृति बताकर महाराष्ट्र के अखबार पर कटाक्ष कर रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

The cabinet minister speaks to @LokmatTimes_ngp off the record pic.twitter.com/UKxacgHvK6 — Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) April 5, 2022

Surely @LokmatTimes_ngp #Nagpur is not a friend of the “senior cabinet minister”. If he indeed has 252 MPs with him – why let ideology come on the “highway” (no pun intended) to power, @sheela2010 #ModiGovt https://t.co/SiJdl0dZHH — GhoseSpot (@SandipGhose) April 5, 2022

If this minister can take away 252 MPs, I should be able to take away atleast 50. Legitimacy ka koi zikar nai. https://t.co/DSgQ92DcYA — Girish Gekko (@AgentIndic) April 5, 2022

Bring down Modi govt bcz 252 MPs support him.😂😂😂

If he has that support,be the PM,why be a b!tch https://t.co/b6BFhLyU2G — Debojyoti Dasgupta (@tisDev) April 5, 2022

Who is the Cabinet minister who: ▫️challenges @narendramodi to remove him if he has guts

▫️claims he can take away 252 MPs and bring down government

▫️reveals how Modi became @PMOIndia by using agencies? Eyepopping report in ‘Lokmat Times’ owned by ex-Congress MP @vijayjdarda. pic.twitter.com/LHaXrLwLzG — churumuri (@churumuri) April 5, 2022

महाराष्ट्र स्थित अखबार द्वारा किए गए दावों पर सरकार या भाजपा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

