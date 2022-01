‘बुली बाई’ ऐप मामले में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उत्तराखंड से मुख्य आरोपी महिला को हिरासत में लिया; 3 अकाउंट्स करती थी हैंडल

मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने ‘बुली बाई’ ऐप मामले में एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है। साइबर सेल ने जिस 21 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र को पूछताछ के बाद कल बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया था, उसे आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक महिला को भी हिरासत में लिया है, जो मुख्य आरोपी बताई जा रही है।

‘बुली बाई’ ऐप मामले में मुंबई पुलिस साइबर सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए 21 वर्षीय शख्स की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई है। मामले की मुख्य आरोपी उत्तराखंड से हिरासत में ली गई एक महिला है। दोनों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं।

मुंबई पुलिस ने बताया कि, “मुख्य आरोपी महिला ‘बुली बाई’ ऐप से जुड़े तीन अकाउंट हैंडल कर रही थी। सह आरोपी विशाल कुमार ने खालसा वर्चस्ववादी के नाम से खाता खोला। 31 दिसंबर को इस खाते का नाम बदल दिया जो सिख नामों से मिलते-जुलते थे। फर्जी खालसा खाताधारकों को दिखाया गया।”

The main accused woman was handling three accounts related to 'Bulli Bai' app. Co-accused Vishal Kumar opened an account by the name Khalsa supremacist. On Dec 31, he changed the names of other accounts to resemble Sikh names. Fake Khalsa account holders were shown: Mumbai Police

