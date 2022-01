राहुल गांधी ने पैंगोंग झील पर चीन के पुल बनाने संबंधी खबरों को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकट पैंगोंग सो (झील) पर चीन द्वारा पुल का निर्माण किए जाने संबधी खबरों को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उनकी ‘खामोशी’ की गूंज बहुत तेज है।

राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री की खामोशी की गूंज बहुत तेज है। हमारी जमीन, हमारे लोग और हमारी सीमाएं इससे कहीं बेहतर की हकदार हैं।’’

PM’s silence is deafening. Our land, our people, our borders deserve better. pic.twitter.com/YKcNmliiVN — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 4, 2022

कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया उसमें दावा किया गया है कि चीन एलएसी के बहुत निकट एक पुल का निर्माण कर रहा है, जो झील के उत्तरी किनारे को दक्षिणी किनारे से जोड़ेगा।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी पुल के निर्माण से संबंधित एक खबर को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।

सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘चीन चाहे उकसाए, पैंगोंग सो पर पुल बनाए, डेपसांग में वाई जंक्शन तक क़ब्ज़ा करे, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर क़ब्ज़ा करे, अरुणाचल प्रदेश में सैन्य गांव बसाए, डोक़लाम इलाक़े में नए निर्माण करे… पर मोदी जी चुप हैं! यही है चीन को लाल आंख दिखाने की नीति?’’

बता दें कि, कांग्रेस चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। खासकर राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर हमला करते रहते हैं। जिस तरह से पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में चीनी सेना घुसपैठ करती आ रही है उसको लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। (इंपुट: भाषा के साथ)

