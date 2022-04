MP Board 10th, 12th Result 2022: एमपी बोर्ड जल्द जारी करेंगा कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट; mpbse.nic.in पर जाकर कर सकेंगे चेक

MP Board 10th, 12th Result 2022: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा 2022 के परिणाम जल्द ही जारी कर सकता है। परीक्षा का परिणाम एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in और mpbse.nic.in पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के परिणाम अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने एमपी बोर्ड 12वीं के परिणाम 2022 को मध्य प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in और mpbse.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी बोर्ड के बलवंत वर्मा, नियंत्रक ने एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “अब हम परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कक्षा 10वीं, 12वीं दोनों के परीक्षा परिणाम अप्रैल के अंतिम हफ्ते में घोषित किए जाएंगे।”

एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 10 मार्च 2022 को खत्म हुई जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 मार्च 2022 को संपन्न हुई थी। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा 2022 में कुल मिलाकर 18 लाख छात्र उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। उम्मीदवार अब अपने एमपी बोर्ड के रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे हैं।

छात्र इस बात का ध्यान रखें कि बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट उपरोक्त दिए गए आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही जारी करेगा। छात्र लेटेस्ट अपडेट के लिए इन वेबसाइट्स पर विजिट करते रहें। पिछले साल एमपीबीएसई ने 14 जुलाई को कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित किए थे।

