तेलंगाना के महबूबाबाद में गुरुवार (21 अप्रैल) को एक तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) नेता की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, अज्ञात लोगों ने नगर पार्षद बनोथ रवि (32) को ट्रैक्टर से कुचलने के बाद उस पर कुल्हाड़ियों से हमला किया।

पुलिस के अनुसार, रवि पर उस समय हमला किया गया जब वह नगर निगम कार्यालय से मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। जब वो अपने दोस्त के घर के पास पहुंचे तो अज्ञात लोगों ने ट्रैक्टर से उनका रास्ता रोक दिया और फिर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। उन पर एक कार में आए चार हमलावरों ने हमला किया और वारदात को अंजाम दे कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

महबूबाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक शरत चंद्र ने कहा कि हमलावर एक कार में आए थे। उन्होंने कहा कि उनमें से दो की पहचान कर ली गई है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या व्यापारिक लेनदेन में विवाद के चलते हुई है। एसपी ने कहा, घटना राजनीतिक नहीं है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए चार टीमों का गठन किया है।

रवि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में महबूबाबाद नगर पालिका के पार्षद के रूप में चुने गए लेकिन बाद में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस में शामिल हो गए। टीआरएस सांसद मलोथ कविता और पार्टी के अन्य नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया और रवि के परिवार को सांत्वना दी।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]