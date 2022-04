उत्तर प्रदेश: आसाराम के आश्रम में खड़ी कार से मिला नाबालिग लड़की का शव, 4 दिनों से थी लापता

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चार दिन पहले अपने घर से लापता हुई नाबालिग लड़की का शव शुक्रवार को दुष्कर्म के दोषी आसाराम के आश्रम में खड़ी एक कार से बरामद किया गया। आश्रम में खड़ी एक कार से लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

जानकारी के मुताबिक, कार पिछले कई दिनों से नगर कोतवाली क्षेत्र के बिमौर गांव स्थित आश्रम परिसर में खड़ी थी। सुबह कार से तेज बदबू आने पर आश्रम के कर्मचारियों ने गाड़ी खोली तो अंदर लड़की का शव देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।

Body of a 13-yr-old girl who had gone missing on April 5 has beenn recovered from a vehicle parked inside an ashram of Asaram Bapu in UP’s Gonda district,her family hadd lodged complaint against 3 persons @gondapolice pic.twitter.com/j9iZd9jfH6 — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) April 8, 2022

जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हत्या का मामला है और शव को कार में छिपाकर रखा गया था। पुलिस और फोरेंसिक टीम आश्रम और कार की तलाशी ले रही है।

In UP's Gonda, a 13-year-old girl who had gone missing on April 5 was found dead in a vehicle parked inside rape convict Asaram Bapu's ashram. pic.twitter.com/AzK4zl47Un — Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 8, 2022

पुलिस ने बताया कि कार के अंदर से बदबू आने पर आश्रम के चौकीदार ने जब उस कार को खोल कर देखा तो उसके अंदर शव मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। आगे की जांच जारी है। (इंपुट: IANS के साथ)

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]