दिल्ली: किराना दुकान के पास LED स्क्रीन बोर्ड पर चला सेक्स रैकेट का विज्ञापन, स्वाति मालीवाल ने पुलिस पर साधा निशाना; बताया ‘शर्मनाक’

देश की राजधानी दिल्ली में एक किराने की दुकान के पास उस समय हंगामा मच गया, जब एक डिस्प्ले बोर्ड पर अश्लील विज्ञापन दिखाए गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एलईडी बोर्ड पर अश्लील विज्ञापन स्क्रोल होते हुए देखा जा सकता, जो एक सेक्स मार्केट का कथित रेट कार्ड पेश कर रहे थे। यह इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक किराने की दुकान के ठीक बगल में दिखाया गया था। वहीं, इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फटकार लगाई है।

इलेक्ट्रॉनिक सेक्स विज्ञापन में दिखाया गया कि रूसी लड़कियां 20,000 रुपये में उपलब्ध थीं। वीडियो शूट करने वाले व्यक्ति को किराने की दुकान राजमंदिर हाइपर मार्केट पर इलाके में सेक्स रैकेट का विज्ञापन प्रदर्शित करने का आरोप लगाते हुए सुना गया।

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुरुवार रात ट्वीट किया कि दिल्ली के स्पा में सेक्स रैकेट इतना बढ़ गया है कि कई दुकानें अंधाधुंध तरीके से अपना धंधा चला रही हैं। उन्होंने कहा कि स्पा को दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम से कोई डर नहीं है।

स्वाति मालीवाल ने वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, “शर्मनाक! दिल्ली के स्पा में सैक्स रैकेट इतना बढ़ गया है की स्पा वाले धड़ल्ले से ये धंधा चला रहे हैं। MCD और दिल्ली पुलिस का स्पा को बिल्कुल डर नही है! दिल्ली पुलिस को न सिर्फ़ ये स्पा तुरंत बंद करवाना चाहिए बल्कि अपने लोकल स्टाफ़ के ऊपर भी कार्यवाही करनी चाहिए! हद्द है!”

हालांकि, पुलिस उपायुक्त (बाहरी जिला) समीर शर्मा ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखाया गया परिसर राज मंदिर के नाम से एक स्पा नहीं बल्कि एक किराने की दुकान है और इसमें ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती है।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, डीसीपी शर्मा ने कहा, किराने की दुकान राज मंदिर के प्रबंधक से उसके एलईडी बोर्ड में हेरफेर या हैकिंग और उस पर अश्लील संदेश दिखने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने धारा 292 (2) ए, 292 (2) डी और 294 के तहत जांच शुरू कर दी है।

