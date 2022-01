बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित, सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ाई पाबंदियां

बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच, बुधवार को राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए है। वहीं, राज्य सरकार ने कोविड मामलों में तेजी को देखते हुए कई पाबंदियां लागू की हैं।

बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री सुनील कुमार, अशोक चौधरी तथा विजय चौधरी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।

Bihar Deputy CM Tarkishore Prasad and Ministers Ashok Choudhary & Vijay Choudhary also test positive for COVID-19 — ANI (@ANI) January 5, 2022

बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को ट्वीट किया, “मेरी कोविड जाँच रिपोर्ट पॉज़िटिव आयी है। फ़िलहाल अपने पटना निवास पर क्वारंटीन में हूँ। कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत से संबंधित सभी सतर्कता बरतें। आप सब भी अपना ध्यान रखें।”

मेरी कोविड जाँच रिपोर्ट पॉज़िटिव आयी है। फ़िलहाल अपने पटना निवास पर क्वारंटीन में हूँ। कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत से संबंधित सभी सतर्कता बरतें।

आप सब भी अपना ध्यान रखें । — Tarkishore Prasad (@tarkishorepd) January 5, 2022

वहीं, रेणु देवी ने अपने ट्वीट में लिखा, “सर्दी बुखार के प्रारंभिक लक्षणों के बाद परीक्षण कराने पर मेरा रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आया है। विगत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आये सभी लोग अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ मास्क का प्रयोग और टीकाकरण जरूर करायें।”

सर्दी बुखार के प्रारंभिक लक्षणों के बाद परीक्षण कराने पर मेरा रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आया है।विगत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आये सभी लोग अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें।कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ मास्क का प्रयोग और टीकाकरण जरूर करायें। — Renu Devi (@renu_bjp) January 5, 2022

उल्लेखनीय है कि, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहले ही संक्रमित हो चुके हैं और फिलहाल वे होम आइसोलेशन में हैं। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कई डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं।

कोरोना की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाज सुधार यात्रा स्थगित कर दी है। राज्य सरकार ने कोविड मामलों में तेजी को देखते हुए पाबंदियां लागू की हैं।

