“प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि नोटबंदी के बाद कालाधन खत्म हो जाएगा, फिर पैसे के बंडल कहां से आए?”: पीयूष जैन के मामले को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत पर डिबेट के दौरान BJP सांसद से भिड़ गए एंकर सुशांत सिन्हा; SP प्रवक्ता ने की तारीफ

टाइम्स नाउ ग्रुप के हिंदी समाचार चैनल ‘टाइम्स नाउ नवभारत’ पर एक डिबेट के दौरान एंकर सुशांत सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अपराजिता सारंगी के बीच जमकर बहस देखने को मिली। इसके साथ ही सुशांत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नोटबंदी का जिक्र कर भाजपा सांसद से कई सवाल भी पूछे। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एंकर की तारीफ भी है।

गौरतलब है कि, आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कई ठिकानों पर बीते दिनों छापेमारी की थी। कारोबारी के आवास और फैक्ट्री से करीब 200 करोड़ रुपये कैश मिले थे। भारी नकदी के अलावा उनके पास से करीब 25 किलो सोना और करीब 250 किलो चांदी के भारी मात्रा में चंदन और तैयार उत्पाद (इत्र) बरामद किए हैं। टैक्स चोरी के आरोप में पीयूष जैन को गिरफ्तार भी किया गया, जो अभी भी जेल में बंद है।

इस छापेमारी के बाद से सत्तारूढ़ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच वाकयुद्ध शुरू कर दिया था, दोनों ने एक-दूसरे पर कारोबारी पीयूष जैन के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के डिबेट शो में चर्चा की गई, जहां भाजपा प्रवक्ता से लेकर सपा प्रवक्ता व अन्य लोग मौजूद थे। लेकिन डिबेट के बीच ही एंकर सुशांत सिन्हा और भाजपा नेता में जमकर बहस हुई।

दरअसल, शो में भाजपा नेता ने कहा था कि हमारे पास सबूत है कि पीयूष जैन और बाकी लोगों का लिंक समाजवादी पार्टी से है। उनकी बात पर न्यूज एंकर ने पूछा, “पब्लिक के सामने आपने तो कोई सबूत बताया नहीं और आपके नेताओं ने रैली में उनसे लिंक भी जोड़ दिया। अगर अखिलेश यादव से वाकई में इनका कनेक्शन है तो जेल में डालिये ना इन्हें।” सुशांत सिन्हा ने आगे कहा, “गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही कह रहे हैं तो कोई सबूत तो दीजिए।”

इसपर भाजपा नेता ने कहा कि हमारे नेता आधारहीन बातें नहीं करते हैं। सबूत हमारे पास है। इस बात पर बिफरते हुए न्यूज एंकर ने कहा, “कोई सबूत पब्लिक को दिया नहीं, एजेंसी ने कुछ बताया नहीं और आपके नेताओं ने लिंक जोड़ दिया। अगर जांच चल रही है तो इसका इस्तेमाल चुनाव में क्यों कर रहे हैं?”

उनकी बात पर भाजपा नेता ने कहा, “प्रथम दृष्ट्या जो जांच हुई है, उसमें सामने आया है कि पीयूष जैन का संबंध सपा से था। आग नहीं होती है तो धुआं कहीं नजर नहीं आता मैं प्रशासनिक अधिकारी रही हूं और ये बातें यूं ही जन के सामने नहीं लाई जातीं।” उनकी बात पर सुशांत सिन्हा ने कहा, “मुहावरा नहीं चलेगा, अगर सीएम दावा कर रहे हैं तो बताएं। अगर पब्लिक के बीच बात नहीं कही जाती तो ये बात योगी आदित्यनाथ को भी समझाइये। वो तो लाखों की भीड़ में कह रहे हैं कि अखिलेश से संबंध है। अगर नहीं हुआ तो वह रैली में जाकर दोबारा कहेंगे।”

सुशांत सिन्हा ने कहा कि आपके शीर्ष नेता ने कह दिया तो ब्रह्म वाक्य हो गया, सबूत बताइये। उनकी बात पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जब वे कह रहे हैं तो आप कौन और हम कौन?” उनकी बात पर सवाल करते हुए न्यूज एंकर ने पूछा, “प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि नोटबंदी के बाद कालाधन खत्म हो जाएगा, तो इतना पैसा कहां से आ गया?”

इसके बाद सपा प्रवक्ता ने एंकर की तारीफ की। सपा नेता ने कहा कि, मैं आपकी पत्रकारिता की तारीफ करता हूं। क्योंकि, बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि, किसी भाजपा प्रवक्ता से इतने सारे सवाल पूछे गए है।

