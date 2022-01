‘अनाथ बच्चों की मां’ के नाम से मशहूर सिंधुताई सपकाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन; राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने जताया शोक

प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और ”अनाथ बच्चों की मां” के तौर पर पहचानी जाने वाली सिंधुताई सपकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 75 साल की थी। सिंधुताई सपकाल को पिछले साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनाथों की सेवा करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दुख जताया और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा, “डॉ सिंधुताई सपकाल का जीवन साहस, समर्पण और सेवा की प्रेरक गाथा था। वह अनाथों, आदिवासियों और हाशिए के लोगों से प्यार करती थी और उनकी सेवा करती थी। 2021 में पद्म श्री से सम्मानित, उन्होंने अविश्वसनीय धैर्य के साथ अपनी कहानी खुद लिखी। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदना।”

The life of Dr Sindhutai Sapkal was an inspiring saga of courage, dedication and service. She loved & served orphaned, tribals and marginalised people. Conferred with Padma Shri in 2021, she scripted her own story with incredible grit. Condolences to her family and followers. pic.twitter.com/vGgIHDl1Xe

