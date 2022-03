मध्य प्रदेश से देश को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। लोकायुक्त ग्वालियर में पदस्थ एक इंस्पेक्टर ने 32 वर्षीय युवक को नौकरी का लालच देकर कथित तौर पर उसके साथ कुकर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी इंस्पेक्टर फरार बताया जा रहा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस संबंध में ग्वालियर के नाका चंद्रवदनी इलाके के रहने वाले इस युवक ने रविवार को विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि युवक ने बताया कि ग्वालियर लोकायुक्त में पदस्थ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने उसे कुछ महीने पहले एक दोस्त के माध्यम से नौकरी दिलाने का लालच दिया।

युवक के मुताबिक, इसके बाद वह पिछले साल जुलाई में उसे शहर स्थित एक होटल में ले गए और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। युवक ने आरोप लगाया कि यादव ने उसे कई बार धमकाकर और नौकरी का लालच देकर उसके साथ कुकर्म किया।

राजेश दंडोतिया के अनुसार, युवक ने बताया कि इसके बाद जब उसने विरोध किया तो इंस्पेक्टर ने उसे धमकाया और अंत में शोषण से तंग आकर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी।

दंडोतिया के मुताबिक, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 और 506 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपी इंस्पेक्टर फरार है।

न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इंपेक्टर ने युवक को नौकरी तो नहीं दिलाई, लेकिन धमकाकर 7 महीने तक उसके साथ ज्यादती करता रहा। युवक ने पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर इंस्पेक्टर का वीडियो बना लिया। इस वीडियो के सहारे युवक ने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कुकर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है।

