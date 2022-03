कौन हैं डॉ. प्रदीप गावंडे, जिससे दूसरी शादी करने जा रही हैं IAS टॉपर टीना डाबी

2016 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) परीक्षा की टॉपर रहीं टीना डाबी एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। टीना डाबी ने सोमवार को घोषणा की कि उसने जयपुर में साथी आईएएस अधिकारी डॉ प्रदीप गावंडे के साथ सगाई कर ली है, जहां युगल वर्तमान में तैनात है।

बता दें कि, टीना के अपने पूर्व पति अतहर आमिर खान से औपचारिक रूप से तलाक लेने के महीनों बाद एक बार फिर से शादी की प्रतिज्ञा लेने की खबर आई। टीना ने 2016 में यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली रैंक हासिल की थी, जबकि अतहर आमिर खान ने उसी वर्ष दूसरी रैंक हासिल की थी। दोनों ने पिछले साल अपनी शादी को पारस्परिक रूप से समाप्त कर दिया जब जयपुर की एक सिविल कोर्ट ने तलाक के उनके अनुरोध को मंजूरी दे दी।

कौन हैं डॉ. प्रदीप गावंडे?

प्रदीप टीना से तीन साल बड़े हैं, उन्होंने 2013 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। महाराष्ट्र के मूल निवासी प्रदीप एक डॉक्टर हैं। यूपीएससी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने से पहले उन्होंने एमबीबीसी की डिग्री हासिल की।

प्रदीप के इंस्टाग्राम अकाउंट के मुताबिक, उन्होंने 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। वे राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह पुरातत्व एवं संग्रहालय राजस्थान में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं।

माना जाता है कि प्रदीप टीना से 13 साल बड़े हैं, जिन्होंने पिछले साल 9 नवंबर को अपना 28वां जन्मदिन मनाया था।

दोनों ने की सगाई की घोषणा

टीना और प्रदीप ने अपने-अपने सोशल मीडिया पेजों से अपनी सगाई की घोषणा की। टीना ने इंस्टाग्राम पर अपने मंगेतर प्रदीप के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, “मैंने वह मुस्कान पहन रखी है जो आपने मुझे दी थी #मंगेतर।”

वहीं, प्रदीप ने अपने पोस्ट में लिखा, “ये साथ, मेरी पसंदीदा जगह है!”

कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टीना और प्रदीप अगले महीने एक निजी होटल में शादी करने जा रहे हैं।

उनके प्रशंसकों ने युगल को उनकी नई भविष्य की यात्रा पर एक साथ बधाई दी। एक ने लिखा, ”बधाई हो सर और मैडम… मेरी शुभकामनाएं।” एक अन्य ने लिखा, ‘मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं। मुझे आशा है कि आपको पछतावा नहीं होगा। बधाई मैडम।” एक अन्य प्रशंसक ने टिप्पणी की, “बधाई हो मैम आपकी नई शुरुआत के लिए।”

बता दें कि, टीना सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय आईएएस अधिकारी में से एक हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहां वह नियमित रूप से अपने प्रशंसकों के साथ अपने जीवन के बारे में अपडेट साझा करती रहती हैं। उनकी बहन रिया डाबी भी आईएएस अफसर बन चुकी हैं।

टीना की शादी पहले साथी आईएएस टॉपर अतहर आमिर खान से हुई थी, लेकिन इस जोड़े ने पिछले साल अगस्त में आपसी तलाक के जरिए अपने रिश्ते को खत्म कर लिया। दोनों के बीच प्यार होने के बाद इन्होंने अप्रैल 2018 में शादी कर ली थी।

