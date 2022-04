उत्तर प्रदेश: पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की रिहाई के लिए बलिया में पत्रकारों का विरोध-प्रदर्शन, डीएम और एसपी को सस्पेंड करने की मांग

यूपी बोर्ड के अंग्रेजी पेपर लीक मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में बलिया जिले में पत्रकारों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पत्रकारों ने बलिया के डीएम और एसपी के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की।

बता दें कि, यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं की अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने तीन पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद बलिया में पत्रकारों ने गिरफ्तार तीनों पत्रकारों के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।

गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए पत्रकारों ने हाथ में काली पट्टी बांधी और डीएम एंव एसपी के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की।

Jounalists in UP's Ballia district stage protest against the arrest of journalists in the UP board English paper leak case. Police is yet to clarify on the role of arrested journalists in the paper leak case. Agitating journalists demand suspension of DM, SP. pic.twitter.com/S687sogJ2G

