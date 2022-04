गुजरात कांग्रेस नेता और वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी को बुधवार देर रात असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेवाणी को कोकराझार पुलिस ने गुजरात के पालनपुर सर्किट हाउस से रात करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया। उन्हें कल रात अहमदाबाद ले जाया गया और आज उन्हें असम ले जाया जाएगा।

हालांकि, दलित नेता और राजनीतिक दल राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के संयोजक जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें उनके कुछ ट्वीट्स के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उनके ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि अधिकारियों के कहने के बाद उनके द्वारा किए गए कुछ हालिया ट्वीट्स को रोक दिया गया है।

मेवाणी की टीम ने कहा, “पुलिस ने अभी तक हमारे साथ एफआईआर की कॉपी साझा नहीं की है। प्रथम दृष्टया, हमें उसके खिलाफ असम में दर्ज कुछ मामलों के बारे में सूचित किया गया है।”

Gujarat | Congress Vadgam MLA Jignesh Mevani arrested by Assam Police from Palanpur Circuit House around 11:30 pm last night, as per Mevani's team. "Police yet to share FIR copy with us. Prima facie, we have been informed about some cases filed against him in Assam," they added pic.twitter.com/lYkKzCwOpu

