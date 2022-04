फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री से तीखे सवाल पूछने वाली कांग्रेस नेता की जयराम रमेश ने की तारीफ; यूजर्स बोले- “स्मृति ईरानी जी का ‘अर्नब गोस्वामी’ हो गया”

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उस समय हैरान रह गईं, जब कांग्रेस नेता नेट्टा डिसूजा ने ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर दिल्ली-असम की उड़ान में उनसे कई तीखें सवाल पूछने लगी। महंगाई पर फ्लाइट में जिस तरह नेटा डिसूजा ने केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा और उसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।

फ्लाइट के उतरने के तुरंत बाद कांग्रेस महिला विंग की कार्यवाहक प्रमुख नेट्टा डिसूजा ने नरेंद्र मोदी सरकार के तहत ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि पर ईरानी से पूछताछ करने का फैसला किया। उड़ान से सफर कर रहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा के बीच सवाल-जवाब का एक वीडिया इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दोनों नेता गुवाहाटी जा रहे एक विमान से सफर कर रही थीं। दोनों के बीच बातचीत तब हुई जब विमान लैंड कर चुका था और यात्री उतर रहे थे। डिसूजा ने केंद्रीय मंत्री से एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछा, जिसके जवाब में ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न लाभकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों की मदद कर रही है।

डिसूजा ने इसके बाद पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ने की बात कही तो ईरानी ने कहा कि आप लोगों का रास्ता रोक रही हैं। इस पर डिसूजा ने कहा कि समस्या तो सबको हो रही है। डिसूजा ने उन्हें याद दिलाया कि वह एक केंद्रीय मंत्री और एक लोक सेवक है।

डिसूजा ने ट्विटर पर ईरानी के साथ बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है। डिसूजा ने वीडियो को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, ‘गुवाहाटी जा रहीं मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी से बातचीत की। जब उनसे एलपीजी की असहनीय बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा तो उन्होंने इसके लिए टीकों, राशन और यहां तक कि गरीबों को जिम्मेदार ठहरा दिया।’

Faced Modi Minister @smritiirani ji, enroute to Guwahati.

When asked about Unbearable Rising Prices of LPG, she blamed Vaccines, Raashan & even the poor!

Do watch the video excerpts, on how she reacted to common people's misery ! 👇 pic.twitter.com/NbkW2LgxOL

— Netta D'Souza (@dnetta) April 10, 2022