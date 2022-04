सीएम ऑफिस के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर अकाउंट के हैक होने के बाद अब यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट सोमवार को हैक कर लिया गया। जिसके बाद हैकर ने कई अजीबोगरीब पोस्ट भी किए। हालांकि, इसे कुछ ही पलों में रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन इससे अकाउंट की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

बता दें कि, इससे पहले शनिवार रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया था। हैकर ने करीब 15 मिनट में 500 से अधिक ट्वीट किए। साथ ही करीब कई हजारों लोगों को टैग किया। इसके साथ ही सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट की डीपी भी बदलकर हैकर्स ने किसी कार्टून का लगा दिया था।

ख़बरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के फैक्ट चेक इंफो @InfoUPFactCheck ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है। इस पर भी @UPGovt की ही तरह कई लोगों को टैग करके ट्वीट किए है।

सरकार की ओर से कहा गया कि साइबर एक्सपर्ट्स पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, आरोपियों पर कठोर एक्‍शन लिया जाएगा।

महज 72 घंटों के भीतर हैकर्स ने भारत कई नामचीन ट्विटर हैंडल को अपना निशाना बनाया है। बता दें कि, इससे पहले भारत के मौसम विभाग (आईएमडी) के ट्विटर हैंडल को हैक किया गया था। वहीं, रविवार को विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग का आधिकारिक ट्विटर आज हैक होने के बाद बहाल किया गया।

