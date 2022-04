IBPS PO Mains and MTS Mains Results 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन बोर्ड (IBPS) ने आईबीपीएस CRP PO/MT-XI Main Result 2022 का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार ibps.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम 1 अप्रैल 2022 को घोषित किए गए थे।

उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से उनके रजिस्‍ट्रेशन नंबर / रोल नंबर, पासवर्ड / जन्म तिथि और कैप्चा कोड का उपयोग करके अपना परिणाम देख सकते हैं।

अनंतिम रूप से आवंटित आवेदकों की सूची (पंजीकरण संख्या क्रम में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार) 1 मई 2022 को या उससे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

ऐसे चेक करें अपना परिणाम:

सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध ‘CRP-CRP PO/MT–XI’ के लिए ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का अपना परिणाम देखने के लिए क्लिक करें।

अपना लॉगिन विवरण और कैप्चा कोड दर्ज करें।

अब सबमिट पर क्लिक करें।

आपका IBPS CRP PO/MT-XI Mains Result 2022 आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगा।

किसी भी भ्रम से बचने के लिए अपने सभी विवरणों को क्रॉस-चेक करें।

इसे डाउनलोड करें और भविष्य में आगे के उपयोग के लिए परिणाम का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

