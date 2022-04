IAS टॉपर टीना डाबी की शादी का इनविटेशन कार्ड वायरल; तारीख और जगह देखें

IAS टॉपर टीना डाबी द्वारा साथी सिविल सेवक डॉ. प्रदीप गावंडे के साथ अपनी सगाई की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद अब शादी का एक रिसेप्शन (इनविटेशन) कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे शादी के इनविटेशन कार्ड के मुताबिक, रिसेप्शन इसी महीने जयपुर में होने वाला है। कार्ड पर वेडिंग डेट समेत कई जानकारी दी गई है।

वायरल इनविटेशन कार्ड में लिखा है, “श्रीमती सत्यभामा और स्वर्गीय श्री केशवराव गावंडे के पुत्र डॉ. प्रदीप गावंडे, और श्रीमती हेमाली और श्री जसवंत डाबी की बेटी टीना डाबी की शादी का रिसेप्शन 22 अप्रैल (शुक्रवार) को है। होटल हॉलिडे इन, जयपुर में शाम 7.30 बजे।”

कार्ड पर आमंत्रित लोगों में से एक टीना की छोटी बहन रिया डाबी है, जो यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय 15वीं रैंकिंग हासिल करने के बाद आईएएस अधिकारी बन गई है।

टीना ने हाल ही में प्रदीप को अपना दूसरा पति चुनने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की थी। टीना ने कहा था कि प्रदीप उसी दलित उप-जाति से हैं, जो उनकी मां की थी और उनके होने वाले पति और मां के बीच एक और समानता यह थी कि दोनों की जड़ें महाराष्ट्र में थीं।

प्रदीप सिविल सेवा में टीना से तीन वर्ष बड़े है लेकिन उससे उम्र में 13 साल बड़े है। उम्र के बड़े अंतर पर चर्चा के बीच उसपर प्रतिक्रिया देते हुए टीना ने कहा था कि शादी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में उम्र एक निर्णायक कारक नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, “स्वभाव, अनुकूलता, सांस्कृतिक कारक और आपसी समझ अधिक महत्वपूर्ण हैं।”

टीना और उनके पहले पति अतहर आमिर खान दो साल तक शादी में रहने के बाद पिछले साल आपसी तलाक के जरिए अलग हो गए। उसने कहा कि तलाक की प्रक्रिया एक दर्दनाक अनुभव था लेकिन काम पर और परिवार के साथ समय बिताने से उसे इस आघात से बाहर निकलने में मदद मिली। टीना ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा था, “तलाक एक दर्दनाक अनुभव है, यह आपको भावनात्मक रूप से थका देता है। उस मुश्किल समय से बाहर आने के लिए मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताया, मैंने खुद को काम में व्यस्त रखा।”

