आईएएस टॉपर टीना डाबी की बौद्ध शैली में शादी समारोह की तस्वीरें लीक, पहले मुस्लिम नौकरशाह अतहर आमिर खान से की थी शादी

आईएएस टॉपर टीना डाबी की बौद्ध शैली में शादी समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं। यह रहस्योद्घाटन कि दिल्ली के सिविल सेवक ने बौद्ध रीति-रिवाजों के अनुसार साथी आईएएस अधिकारी डॉ प्रदीप गावंडे के साथ शादी के बंधन में बंध गयी हैं महत्वपूर्ण है क्यूंकि उनकी शादी पहले जम्मू और कश्मीर के एक मुस्लिम सिविल सेवक अतहर आमिर खान से हुई थी।



वायरल हो रही तस्वीरों में टीना डाबी सफेद साड़ी पहने नजर आ रही हैं, वहीं उनके पति प्रदीप मैचिंग कुर्ता पायजामा पहने नजर आ रहे हैं. पृष्ठभूमि में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चित्र देखा जा सकता है। फोटो में एक बौद्ध भिक्षु भी दिखाई दे रहा है।

फोटोज को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘आईएएस कपल टीना डाबी और प्रदीप गावंडे की शादी पारंपरिक बौद्ध विवाह पोशाक में बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर के साथ भांतेजी द्वारा आयोजित बौद्ध परंपराओं के अनुसार हो रही है। दोनों को शुभकामनाएं।’

एक अन्य यूजर ने पूछा, “डाबी का पति अब हिंदू दलित है या बौद्ध होगा ?”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीना की प्रदीप के साथ दूसरी शादी में केवल करीबी परिवार के सदस्य, दोस्त और राजस्थान के कुछ शीर्ष राजनेता ही शामिल हुए थे। टीना और प्रदीप दोनों वर्तमान में राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं।

टीना ने अतहर के साथ अपनी पहली शादी में लहंगा और चोली पहना था। टीना और अतहर दोनों ने शादी के बंधन में बंधने के दो साल बाद ही आपसी तलाक के जरिए शादी खत्म करने का फैसला किया था।

टीना और प्रदीप दोनों ने शादी से कुछ दिन पहले सनसनीखेज तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिए थे। ऐसा लगता है कि टीना की आईएएस अधिकारी बहन रिया डाबी ने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है।

प्रदीप सिविल सेवा में टीना से तीन वर्ष वरिष्ठ है लेकिन उनसे 13 वर्ष बड़े है। उम्र के बड़े अंतर पर बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए टीना ने कहा था कि शादी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में उम्र एक निर्णायक वजह नहीं हो सकती है। “स्वभाव, अनुकूलता, सांस्कृतिक कारक और आपसी समझ अधिक महत्वपूर्ण हैं,” उन्होंने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में कहा था।

