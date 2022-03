जम्मू-कश्मीर की आईडी होने के कारण होटल ने शख्स को रूम देने से किया मना, वायरल वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

जम्मू-कश्मीर की आईडी होने के कारण दिल्ली में एक शख्स को होटल ने अपना कमरा देने से मना कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं। वायरल वीडियो में होटल के रिसेप्शन पर बैठी महिला कर्मचारी दावा करते हुए कह रही है कि, दिल्ली पुलिस ने होटल वालों को जम्मू-कश्मीर आईडी वाले किसी भी शख्स को भी कमरा नहीं देने का आदेश दिया है। वहीं, इस पूरे मामले पर अब दिल्ली पुलिस ने भी अपनी प्रतिक्रियां दी हैँ।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कश्मीरी युवक होटल कर्मचारी से कहता है, “मैंने OYO ऐप से आपके होटल में रूम बुक किया है, अब चेक-इन के टाइम आप रूम देने से मना कर रही हो, मेरी जम्मू-कश्मीर की आईडी है, मैं आपको आधार दे रहा हूं, पासपोर्ट देने को तैयार हूं, लेकिन ये दोनों ही जम्मू-कश्मीर के हैं। आप क्यों जम्मू-कश्मीर की आईडी स्वीकार नहीं कर रही हो, मुझे कारण तो बताइये?”

इसके बाद होटल के रिसेप्शन पर मौजूद महिला कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति को कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि इन्होंने (कश्मीरी व्यक्ति ने) OYO से रूम बुक किया है और कमरा न देने के पीछे का कारण पूछ रहे हैं। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद होटल कर्मचारी कश्मीरी युवक से कहती हैं, “पुलिस वालों ने मना किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जम्मू-कश्मीर की आईडी है, तो हम उसे रूम नहीं दे सकते।”

इस घटना के वीडियो को जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नासिर खुहामी ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद यह वायरल हो गया। नासिर ने इस वीडियो में घटना के पीछे का कारण ‘कश्मीर फाइल्स’ फिल्म को बताया है।

नासिर खुहमी ने वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में कहा, “यह है जमीनी स्तर पर कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रभाव। दिल्ली होटल ने आईडी और अन्य दस्तावेजों के बावजूद कश्मीरी व्यक्ति को कमरा देने से इनकार किया। क्या कश्मीरी होना एक अपराध है।”

Delhi Hotel denies accommodation to kashmiri man, despite provided id and other documents. Is being a kashmiri a Crime. @Nidhi @ndtv @TimesNow @vijaita @zoo_bear @kaushikrj6 @_sayema @alishan_jafri @_sayema @manojkjhadu @MahuaMoitra pic.twitter.com/x2q8A5fXpo

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियां दी हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि इस तरह का कोई भी निर्देश दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी नहीं किया है। वीडियो के जरिए जानबूझकर दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है।

दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा, “सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को उसकी जम्मू-कश्मीर की आईडी के कारण दिल्ली के एक होटल में रूम नहीं दिया जा रहा है। बुकिंग रद्द करने का कारण पुलिस का निर्देश बताया जा रहा है। स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली पुलिस की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है।”

दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट में आगे कहा, “पीड़ित कश्मीरी व्यक्ति ने यूट्यूब पर एक अन्य वीडियो में बताया है कि उसे दिल्ली के उसी एरिया के दूसरे होटल में रूम मिला गया है।”

दिल्ली पुलिस ने कहा कि, “कुछ लोग जानबूझकर इस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर करके दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हरकत के लिए इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।”

Some netizens are trying to discredit the image of Delhi Police through willful misrepresentation of the video in circulation which can attract penal action.(3/3)@ANI @PTI_News #DelhiPoliceUpdates

— Delhi Police (@DelhiPolice) March 23, 2022