“उसे जीने दो जैसे वह जीना चाहती है”: हिजाब विवाद पर बोलीं मिस यूनिवर्स हरनाज़ कौर संधू

मिस यूनिवर्स हरनाज़ कौर संधू का एक वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं। वायरल वीडियो में वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने आयोजक की इच्छा के विरुद्ध जाते हुए हिजाब के विवादास्पद मुद्दे पर अपने मन की बात रखते हुए नज़र आ रही हैं।

दरअसल, एक पब्लिक इवेंट के दौरान एक रिपोर्टर ने हरनाज से पूछा, “हिजाब का मुद्दा हाल के दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने अपना फैसला भी जारी कर दिया है। इस बारे में आपको क्या कहना है? आप क्या सोचती है हिजाब के बारे में, कुछ कहना चाहेंगी आप इस मुद्दे पर?”

इससे पहले कि मिस यूनिवर्स हरनाज़ कौर संधू रिपोर्टर के सवाल का जवाब दे पातीं, आयोजकों में से एक ने हस्तक्षेप किया और रिपोर्टर को नई मिस यूनिवर्स से कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछने के लिए कहा। एक शख्स को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “कृपया कोई भी राजनीतिक सवाल न पूछे। हरनाज भारत आ चुकी हैं। बेहतर होगा कि हम इसे जश्न मनाएं।”

आयोजक के हस्तक्षेप ने रिपोर्टर को नाराज़ कर दिया। उसने उसे सलाह दी कि वह हरनाज़ को अपने सवाल का जवाब देने का विकल्प छोड़ दे। पत्रकार ने कहा, ”हरनाज को वही बातें कहने दो।” रिपोर्टर और आयोजक के बीच बहस को धैर्यपूर्वक सुन रही हरनाज ने अपनी चुप्पी को मजबूती से तोड़ा।

उन्होंने कहा, “ईमानदारी से, तुम लोग हमेशा लड़कियों को ही क्यों निशाना बनाते हो?” उन्होंने आगे कहा, “अभी भी आप मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। हिजाब के मुद्दे पर भी लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। उसको (मुस्लिम लड़कियों को) जीने दो, जिस ढ़ग से वो जीना चाहती है। उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो। उन्हें उड़ने दो, वो उसके पंख हैं, उसे मत काटो। काटना है तो अपने आप के काटो।”

गौरतलब है कि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे हिजाब पर प्रतिबंध मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

