राजस्थान के दौसा जिले में 15 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं, इस मामले को लेकर अब राज्य में सियासत में तेज हो गई हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, मामले का मुख्य आरोपी राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा का बेटा विकास मीणा है। हालांकि, विधायक मीणा ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को ‘झूठा और बेबुनियाद’ बताते हुए इन्हें राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य पुलिस से सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। उधर, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, मंडावर के थाना प्रभारी नाथू लाल ने कहा, “राजगढ़ के विधायक के बेटे दीपक मीणा समेत तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दो अन्य के खिलाफ भी सामूहिक दुष्कर्म और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।” लाल ने बताया कि घटना फरवरी 2021 की है, जब आरोपी लड़की को महवा-मंडावर रोड स्थित एक होटल में ले गए और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी के मुताबिक, आरोपियों धमकी देने के लिए अश्लील वीडियो भी बनाया।

उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया और पीड़िता की मेडिकल जांच कराते हुए उसका बयान लिया गया। पुलिस के अनुसार, दो अन्य नामजद आरोपी विवेक शर्मा और नेतराम हैं। अधिकारियों ने बताया कि विवेक शर्मा ने पीड़िता को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे 15 लाख रुपये नकद और आभूषण ले लिए। उन्होंने बताया कि मामले में परिजनों ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस जांच में शर्मा की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने आपबीती अपनी मां के साथ साझा करने का साहस किया।

वहीं, विधायक मीणा ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए मीडिया से कहा, “मेरे बेटे के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, वह बिल्कुल झूठा, निराधार और एक राजनीतिक षड्यंत्र है।” विधायक के अनुसार, “मेरी लोकप्रियता को देखकर कुछ लोगों ने मुझे परेशान करने और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे बेटे पर इस तरह के आरोप लगाए हैं।”

उल्लेखनीय है कि, कांग्रेस विधायक मीणा के खिलाफ साल 2019 में एक विधवा से कथित दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। राजस्थान सरकार ने मामले की जांच अपराध जांच शाखा सीआईडी-सीबी को सौंपी थी, जिसने मामले को झूठा पाया था।

वहीं, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर को पत्र लिखकर कहा है कि पीड़िता को सुरक्षा और काउंसलिंग की सुविधा दी जाए तथा आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।

वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक रहे कुलदीप सेंगर के मामले का हवाला देते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी दुनिया के ‘सेंगरों’ की रक्षा नहीं करेगी। आप कांग्रेस के भीतर रहकर किसानों को कुचलने के बाद भी केंद्रीय मंत्री बने नहीं रह सकते। आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठ नहीं सकते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चाहे आरोपी जो भी हों, हमारी सरकार कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेगी।’’

वहीं, राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने एक बयान जारी कर कहा, “कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ जब दुष्कर्म के आरोप लगते हैं तो न केवल राजस्थान शर्मसार होता है, उसकी कानून-व्यवस्था पर सवाल उठता है, बल्कि राज्य में एक साल में दुष्कर्म की 6337 घटनाओं में एक कड़ी और भी जुड़ती है।’ उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया।”

