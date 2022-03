सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को दुष्कर्म और हत्या की धमकी देने वाले पर कार्रवाई होगी: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को दुष्कर्म और हत्या की धमकी देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की यह टिप्पणी एक महिला द्वारा ट्विटर के जरिए की गई शिकायत का संज्ञान लेने के बाद आई है।

शुक्रवार को जारी ट्वीट में महिला ने दावा किया था कि विपुल सिंह नाम का एक शख्स सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार और हत्या की धमकी से संबंधित पोस्ट कर रहा है। महिला ने यह भी दावा किया कि वह आदमी नजफगढ़ इलाके का है।

दिल्ली पुलिस ने जवाब में लिखा, “मामले का संज्ञान लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।”

The matter has been taken cognizance of, and concerned officials have been directed to take appropriate action. — Delhi Police (@DelhiPolice) March 25, 2022

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी रिपोर्ट किए गए अपराध पर ध्यान दिया। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी कथित तौर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखा है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आग्रह किया है।

@NCWIndia has taken cognizance of the reported crime. Chairperson @sharmarekha has written to @CPDelhi to immediately register FIR in the matter. NCW has also written to arrest the accused at the earliest. Action taken in the matter must be apprised within 7 days. — NCW (@NCWIndia) March 26, 2022

गौरतलब है कि, पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन नफरत फैलाने की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। (इंपुट: भाषा के साथ)

