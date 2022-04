गुजरात के AAP प्रमुख गोपाल इटालिया बोले- ‘हार्दिक पटेल को कांग्रेस से शिकायत करने के लिए AAP में शामिल हो जाना चाहिए’

गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने खुला ऑफर दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया ने कहा कि कांग्रेस से शिकायत करने के बजाय उन्हें आम आदमी पार्टी में योगदान देना चाहिए।

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए गोपाल इटालिया ने कहा कि, “अगर हार्दिक पटेल को कांग्रेस पसंद नहीं है, तो उन्हें आप जैसी विचारधारा वाली पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। कांग्रेस से शिकायत करने और अपना समय बर्बाद करने के बजाय उन्हें यहां योगदान देना चाहिए… कांग्रेस जैसी पार्टी में उनके जैसे समर्पित लोगों के लिए जगह नहीं होगी।”

If Hardik Patel is not liking in Congress, he should join a like-minded party like AAP. Instead of complaining to Congress, wasting his time, he should contribute here… A party like Congress would not have a place for dedicated people like him: Gopal Italia, AAP Gujarat chief pic.twitter.com/LjKZv31hL9

