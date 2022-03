‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री करने से इनकार करने पर गोवा के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित विवादित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स-फ्री का दर्जा देने को लेकर आम आदमी पार्टी के सह-संस्थापक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में फिल्म को कर मुक्त घोषित करने की मांग को खारिज करने के एक दिन बाद, उनके गोवा समकक्ष ने कहा कि फिल्म को कर मुक्त घोषित करने से इनकार करना कश्मीर में आतंकवाद के पीड़ितों का अपमान है।

सावंत ने ट्विटर पर कहा, केजरीवाल का बयान अमानवीय है और उन लोगों का अपमान है जिन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों अत्याचारों का सामना किया।

उन्होंने कहा, जबकि केजरीवाल की सरकार ने अतीत में कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए कर माफ किया, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के लिए ऐसा करने से इनकार कर दिया और इससे एक कदम आगे बढ़कर फिल्म का मजाक उड़ाया, जो कश्मीरी हिंदू नरसंहार को उजागर करता है।

Kejriwal's statement is inhumane & and an insult to those who faced the atrocities at the hands of terrorists in Kashmir. 2/2 — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) March 25, 2022

दरअसल, गुरुवार को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने कहा कि, “वे (भाजपा) मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में फिल्म को कर मुक्त किया जाए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दें, फिल्म सब के लिए नि:शुल्क हो जाएगी और हर कोई इसे देख पाएगा।”

बता दें कि, विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म जब से रिलीज हुई है, तब से ही कई वजहों से चर्चा में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।

अनुपम खेर अभिनीत फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद सावंत ने पिछले हफ्ते गोवा में फिल्म को कर मुक्त दर्जा देने की घोषणा की थी। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म जब से रिलीज हुई है, तब से ही कई वजहों से चर्चा में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

