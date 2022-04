नोएडा: सरकारी नौकरी का झांसा देकर दो लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म

देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में दो लड़कियों से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो लड़कियों ने आरोप लगाया है कि नोएडा सेक्टर 63 में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो युवकों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िताओं का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें पीटा।

पुलिस के मुताबिक, जब चारों को थाने ले जाया गया तो वे नशे में धुत थे, जहां उन्होंने करीब तीन घंटे तक हंगामा किया। बाद में लड़कियों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने कहा, उन्हें शराब की पेशकश की गई और फिर आरोपियों ने उनके साथ बलात्कार किया। हंगामा सुनकर लोग अपने कमरे के बाहर जमा हो गए और पुलिस को फोन किया। हम वहां पहुंचे और सभी को थाने ले आए।

शिकायत करने वाली लड़कियों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उन्हें एक सरकारी सेक्टर में इंटरव्यू के बहाने बुलाया था। सेंट्रल नोएडा के अतिरिक्त डीसीपी इलामारन ने कहा कि प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। राज्य से रोज मासूम बच्चियों और महिलाएं से रेप व छेड़छाड़ की कोई न कोई घटनाएं सामने आती ही रहती है, जो चीख-चीखकर बता रही हैं कि यूपी में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। (इंपुट: भाषा के साथ)

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]