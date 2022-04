तारिक अनवर बोले- ‘कांग्रेस में बिना शर्त शामिल होना चाहते हैं प्रशांत किशोर, उनके आने से पार्टी को मिलेगी मदद’

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने प्रशांत किशोर को एक प्रमाणित ब्रांड बताते हुए गुरुवार को कहा कि चुनावी रणनीतिकार बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से पार्टी को मदद मिलेगी। अनवर ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर के विषय पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोई भी फैसला करने से पहले पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेना चाहती हैं और इस बारे में उनकी राय लेना चाहती हैं कि किशोर का पार्टी में प्रवेश फायदेमंद होगा या नहीं। बता दें कि, प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में चल रहे गहन मंथन के बीच तारिक अनवर का यह बयान सामने आया है।

कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अनवर ने पीटीआई (भाषा) को दिए साक्षात्कार में कहा कि देश में भाजपा विरोधी किसी भी मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि किसी अन्य विपक्षी दल की पहुंच अखिल भारतीय स्तर पर नहीं है।

यह पूछे जाने पर कि क्या किशोर के शामिल होने से कांग्रेस को फायदा होगा तो उन्होंने कहा, ‘‘प्रशांत किशोर एक ब्रांड हैं। 2014 के बाद से उन्होंने जिस पार्टी के लिए काम किया, उसे कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया था। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।’’

उनके मुताबिक, ‘‘प्रशांत किशोर स्वयं कांग्रेस में आना चाहते हैं, कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। उनको लगता है कि कांग्रेस ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। उनके आने से कांग्रेस को मदद मिलेगी, बशर्ते कि कांग्रेस उन्हें शामिल करे।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या किशोर का रणनीतिकार की बजाय कांग्रेस में शामिल होकर काम करना बेहतर रहेगा तो अनवर ने कहा, ‘‘बिल्कुल। उनके समक्ष यही बात (पार्टी में शामिल होने की बात) रखी गई है। वह भी यही चाहते हैं।’’

किशोर के विषय में पार्टी में मतभेद होने संबंधी खबरों पर उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस अध्यक्ष सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन कोई फैसला करते समय सीडब्ल्यूसी को विश्वास में लिया जाता है, वरिष्ठ नेताओं से बात की जाती है। यही हो रहा है। सभी वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही है।’’

प्रशांत किशोर की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का कथित तौर पर सुझाव दिए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और जो पार्टी के लिए उचित होगा वही किया जाएगा।

भाजपा विरोधी गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘देश में तीसरे मोर्चे का प्रयोग विफल रहा है। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसे ही नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। इसी से स्थिर सरकार बनेगी।’ उन्होंने जोर देकर कहा, ‘भाजपा विरोधी गठगंधन कांग्रेस के नेतृत्व में संभव है। यह जरूरी है। भाजपा विरोधी मतों को एकजुट करना होगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच है।’

अनवर के अनुसार, देश में करीब 250 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीती है या फिर दूसरे स्थान पर है। प्रशांत किशोर इन सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे तो अनवर ने कहा कि पार्टी इस बारे में फैसला करेगी।

राहुल गांधी के फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘हम सबकी यही इच्छा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालें। कांग्रेस में गांधी परिवार ही है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर अपील है…गांधी परिवार को अलग करके कांग्रेस कोई नेतृत्व बना लेगी, उसमें वक्त लगेगा, यह इतना आसान नहीं है।’’

देश में कुछ स्थानों पर हुई सांप्रदायिक झड़पों का हवाला देते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी ‘आग से खेल रही है।’

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को लगता है कि हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा तो उन्हें फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में उसे फायदा भी मिला है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को मुख्यधारा से काटने और दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

