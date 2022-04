“तबादला चाहिए तो बीवी को मेरे पास भेजो”: लखीमपुर खीरी में जेई की डिमांड से परेशान होकर लाइनमैन ने खुद को लगाई आग; मौत से पहले का वीडियो वायरल

लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के पलिया विद्युत केन्द्र में तैनात एक लाइनमैन ने जूनियर इंजीनियर (जेई) की प्रताड़ना से तंग आकर हाइडिल कॉलोनी में खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली, जिसके बाद शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार को उसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पलिया इलाके के बमनगर क्षेत्र निवासी रामऔतार का 45 वर्षीय पुत्र गोकुल प्रसाद गोला के कुकरा में लाइनमैन के पद पर तैनात था। पिछले 22 साल से वह बिजली विभाग में नौकरी कर रहा था।

शनिवार देर रात जेई की प्रताड़ना से तंग आकर उसने हाइडिल कॉलोनी में ही खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। जिसके बाद परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद उन्हें लखनऊ के एक जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण रविवार को उसकी मौत हो गई।

लाइनमैन की मौत की खबर के बाद सोशल मीडिया पर उसकी मौत से पहले का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिससे बिजली विभाग में खलबली मच गई। वायरल वीडियो में मृतक गोकुल ने विभाग के एक जेई पर तबादले के बदले गंभीर आरोप लगाया। कहा कि जेई की प्रताड़ना से वह काफी तंग आ चुका था।

मृतक लाइनमैन गोकुल प्रसाद ने मरने से पहले अपने दिए बयान में कहा कि बिजली विभाग में तैनात जाएगी नागेंद्र कुमार उसका तबादला कराने के बदले उसकी बीवी को अपने पास भेजने की बात करते थे, जिससे आहत होकर उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली है।

लाइनमैन के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। गोकुल की पत्नी ने संवाददाताओं से कहा कि उनके पति जेई के कारण काफी तनाव में थे और गोकुल ने उनके खिलाफ पलिया पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एसएसपी संजीव सुमन ने सोमवार को कहा, लखनऊ में आत्मदाह करने वाले एक लाइनमैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। लाइनमैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक सीनियर पर आरोप लगा रहा था। मामले की जांच की जा रही है। (इंपुट: IANS के साथ)

