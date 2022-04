कर्नाटक: मुस्लिम फल विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने के आरोप में श्री राम सेना के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार

कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को धारवाड़ जिले में एक मुस्लिम विक्रेता के स्वामित्व वाली एक फल की दुकान में तोड़फोड़ करने के मामले में श्री राम सेना से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान चिदानंद कलाल, कुमार कट्टिमणि, मायलरप्पा गुडप्पनवर और महालिंग एगली के रूप में हुई है। फल विक्रेता नबीसाब ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

#Dharwad: The arrested persons were identified as Chidananda Kalal, Kumar Kattimani, Mylarappa Guddappanavar and Mahalinga Aigali. The police took into custody after Nabisaab, the vendor, lodged a police complaint. https://t.co/sQ5HfuOv9C pic.twitter.com/4FY4zuJwuh — IANS (@ians_india) April 11, 2022

धारवाड़ ग्रामीण पुलिस ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, गैरकानूनी सभा, दंगा करने और शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

ख़बरों के मुताबिक, पिछले 15 साल से नबीसाब की दुकान नुगेकेरी हनुमान मंदिर के प्रांगण में है। इस बीच, 9 अप्रैल को मंदिर परिसर में आए कार्यकर्ताओं ने फलों को नष्ट कर दिया और उन्हें अपना व्यवसाय जारी न रखने की सलाह दी।

राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधु स्वामी ने सदन के पटल पर कहा कि गैर-हिंदू मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों में अपना व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तब से हिंदुत्ववादी समूह मुस्लिम विक्रेताओं को सभी धार्मिक स्थलों से खाली करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं।

सभी लोगों ने फल की दुकान में तोड़फोड़ की निंदा की और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने विक्रेता को वित्तीय सहायता भी दी। वहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ लोग उनकी मदद कर रहे है।

