ऑस्कर और ग्रैमी जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित देश के मशहूर संगीतकार एआर रहमान ने ग्रैमी 2022 में अपने बेटे एआर अमीन के साथ शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी शेयर की, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

पिता और बेटे की ग्रैमी अवॉर्ड्स से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। संगीतकार ने एक सेल्फी ट्वीट की जिसमें उन्हें और उनके बेटे को समारोह में बैठे देखा जा सकता है।

दोनों ने ग्रैमी के रेड कार्पेट इवेंट में कैमरे के लिए पोज भी दिए। जहां संगीतकार एब्सट्रैक्ट प्रिंट के साथ पीले और भूरे रंग का औपचारिक ब्लेजर पहने हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं उनके बेटे ने एक बहुरंगी शर्ट पहन रखी थी।

उनके कई प्रशंसकों ने तस्वीरों के नीचे टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑस्कर विजेता संगीतकार को के-पॉप सेंसेशन्स बीटीएस से मिलना चाहिए और एक परियोजना के लिए उनके साथ सहयोग करना चाहिए।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने भी एक पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो के माध्यम से समारोह में उपस्थिति दर्ज कराई जिसमें उन्होंने दर्शकों से रूसी आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई में अपने देश का समर्थन करने का आग्रह किया।

बता दें कि, ए.आर. रहमान 6 बार नैशनल फिल्म और 15 फिल्मफेयर अवॉर्ड जीत चुके हैं। उन्हें पद्म श्री समेत कई और अवॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। (इंपुट: IANS के साथ)

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]