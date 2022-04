सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी; बुलडोजर ढहा रहे हैं अवैध निर्माण

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अवैध कब्जों पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले स्टेट्स को बनाए रखने का आदेश दिया है। लेकिन, उसके बाद भी कुछ बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगे हुए हैं।

उत्तर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा कि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आदेश मिला है। हम इसे पढ़ेंगे और उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेंगे।

उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले का पालन करेंगे और उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

Delhi | The anti-encroachment drive will be stopped soon as we have received the Supreme Court order, says North Delhi Mayor, Raja Iqbal Singh, at Jahangirpuri pic.twitter.com/9FQzs56GSo

— ANI (@ANI) April 20, 2022