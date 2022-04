प्लेन में फेयरवेल स्पीच देते वक्त रो पड़ी इंडिगो एयर होस्टेस, वायरल हुआ वीडियो

एक एयर होस्टेस का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह इंडिगो की एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन में फेयरवेल स्पीच देते हुए नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में सुरभि नायर नाम की इंडिगो फ्लाइट अटेंडेंट अपने काम के आखिरी दिन यात्रियों और क्रू मेंबर्स के अन्य सदस्यों को संबोधित करते हुए भावुक हो जाती है। उनके इस वीडियो पर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

वीडियो में सुरभि नायर अपने काम के आखिरी दिन स्पीच देने के लिए विमान में पब्लिक-एड्रेस सिस्टम का यूज करते हुए दिख रही हैं। वीडियो में सुरभि कहती हैं, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। यह मेरे दिल के टुकड़े की तरह है। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं।’ उन्होंने आगे अपनी कंपनी और सहकर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा, इस कंपनी ने मुझे सब कुछ दिया है, यह काम करने के लिए एक शानदार संगठन है।

वह आगे कहती हैं कि, यह सबसे अच्छा है। वे हर कर्मचारी का ख्याल रखते हैं, खासकर हम लड़कियों का। वे हमें बहुत प्यार करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नहीं जाना चाहती लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। सुरभि ने हंसते हुए और अपनी आंसू पोंछते हुए कहा उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जो उड़ान में उपस्थित हैं उन यात्रियों की वजह से कर्मचारियों को समय पर या समय से पहले वेतन मिल जाता है।

एयर होस्टेस सुरभि नायर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।

