तमिलनाडु के रहने वाले 18 वर्षीय भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दीनदयालन विश्व की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह 83वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए शिलांग जा रहे थे। लिए गुवाहाटी से शिलांग जाते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने दीनदयालन की मौत पर दुख जताते हुए अपने ट्वीट में लिखा, “यह जानकर दुख हुआ कि तमिलनाडु के पैडलर दीनदयालन विश्व का री भोई जिले में एक दुर्घटना के बाद निधन हो गया, जब वह हमारे राज्य में 83वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए शिलांग जा रहे थे।”

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, “यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तमिलनाडु के युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दीनदयालन की 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए शिलांग जाते समय मेघालय के री-भोई में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।”

खबरों के मुताबिक, वह अपने तीन साथियों के साथ कार से गुवाहाटी से शिलांग जा रहे थे जब विपरीत दिशा से आ रहा एक 12-पहिया ट्रेलर सड़क के डिवाइडर से होकर कार से टकराकर खाई में गिर गया।

भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) की विज्ञप्ति के अनुसार, चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीनदयालन को नोंगपोह सिविल अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। उनके साथियों में संतोष कुमार, अविनाश प्रसन्नाजी श्रीनिवासन और किशोर कुमार को गंभीर चोटें आई हैं लेकिन उनकी हालत स्थिर है।

दीनदयालन उदीयमान खिलाड़ी थे और उन्होंने रैंकिंग स्तर के कई खिताब जीते थे। उन्हें 27 अप्रैल से आस्ट्रिया के लिंज में डब्ल्यूटीटी युवा चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। (इंपुट: भाषा के साथ)

