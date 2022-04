‘भारत को धमकाना बंद करे US, हमें आपकी जरुरत नहीं”: दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बोर्ड पर चिपकाया गया विवादित पोस्टर, केस दर्ज

देश की राजधानी दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने एक पोस्टर चिपकाया जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच में जुट गए।

पोस्टर में लिखा था, “अविश्वसनीय बाइडेन प्रशासन, भारत को धमकाना बंद करो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है.. अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है। हमें अपने सभी अनुशासित और बहादुर भारतीय बलों पर गर्व है। जय जवान जय भारत।”

अमेरिकी दूतावास के गेट नंबर 7 के पास लगे साइन बोर्ड पर लगे पोस्टर के ऊपर हिंदू सेना का लोगो था। संगठन ने ट्विटर के जरिए भी इसकी पुष्टि की।

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दो पोस्टर ट्वीट किए, जिनमें से एक वही था जो अमेरिकी दूतावास के बाहर चिपकाया गया था, जबकि दूसरे ने भारतीय अमेरिकियों से लोकतांत्रिक युद्धों का समर्थन बंद करने का आग्रह किया।

समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोथ ने कहा कि शुक्रवार रात करीब 10.15 बजे हमें उक्त घटना के बारे में सूचना मिली। जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 (संपत्ति के विरूपण के लिए जुर्माना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। डीसीपी ने आगे बताया कि अपराधी को पकड़ने के लिए तकनीकी निगरानी की जा रही है।

