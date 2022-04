महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले- देश ‘महंगे मोदी-वाद’ से पस्त-त्रस्त, BJP की चुनावी जीत बनी ‘लूट का लाइसेंस’

देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए शनिवार को कहा कि ‘भाजपा की चुनावी जीत इस देश में महंगाई का लाइसेंस बन गई है’।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई के मामले में मोदी सरकार धर्मनिरपेक्ष है और सभी पर समान रूप से महंगाई का बोझ लादा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार हिंदू और मुसलमान या किसी अन्य धर्म पर ज्यादा या कम महंगाई का बोझ नहीं डाल रहे हैं बल्कि समान रूप से पूरे देश में महंगाई बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, दवाइयां, घर के जरूरी सामान, सीएनजी-पीएनजी, स्टील के दाम और घर बनाने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम आदमी पर सालाना 125407 रुपये करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा।

सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नवरात्रि और त्यौहार के मौके पर भी इसका ख्याल नहीं रखा गया। 1 अप्रैल से लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। दवाइयां-पीएनजी-सीएनजी तमाम चीजों के दाम 1 अप्रैल से बढ़ गए हैं। सुरजेवाला ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए देश के किसानों के आंदोलन का बदला आज किसानों से लिया जा रहा है। डीएपी खाद पर प्रति पैकेट देड़ सौ रुपये दाम बढ़ा दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि, “1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपये बढ़ा दिया गया। पिछले 2 महीने में 346 रुपये बढ़ चुका है। 4 महीने में LPG 140.50 रुपये बढ़ चुका है। पिछले साल की LPG की खपत 27,384 मीट्रिक टन के आधार पर अतिरिक्त बोझ 27,095 करोड़ रुपये है।” (इंपुट: IANS के साथ)

देश में अब महंगाई ही “इवेंट” है देश “महँगे मोदी-वाद” से पस्त और त्रस्त भाजपा की चुनावी जीत बनी “लूट का लाइसेंस” New Year Gift of BJP – India burdened by ₹1,25,407.20 Crore Modi Government’s ‘Mantra’ now is “ELECTORAL VICTORY IS A LICENSE TO LOOT” Our Statement-: pic.twitter.com/pkKoLTl9bM — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 2, 2022

