महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ उनसे शिकायत की। कहा जा रहा है कि, इस दौरान विधायकों ने वरिष्ठ मंत्रियों बालासाहेब थोराट और अशोक चव्हाण के खिलाफ शिकायत की।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ लगभग 35 मिनट तक चली बैठक के दौरान 22 विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस विधायक दल के भीतर समन्वय की कमी और विकास कार्यों के लिए विधायकों के लिए निर्धारित सरकारी धन की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों को उठाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और संगठन के हालात का जायजा विधायकों से लिया।

बैठक के दौरान विकास ठाकरे, कुणाल पाटिल, संग्राम थोपटे सहित अन्य विधायकों ने सूचित किया कि राकांपा नेता एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपने-अपने दलों के विधायकों की प्रभावी रूप से मदद की जबकि कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में उपेक्षित महसूस किया।

गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में देरी पर भी चिंता व्यक्त की। पिछले साल फरवरी में नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली है।

विधायकों ने विभिन्न राज्य निगमों में नियुक्तियों का मुद्दा भी उठाया और गठबंधन के तीनों सहयोगियों की भागीदारी के लिए पारदर्शी प्रक्रिया की वकालत की। ख़बरों के मुताबिक, गांधी ने विधायकों से अपनी शिकायतें लिखित में देने को कहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के दौरान एआईसीसी महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल और महाराष्ट्र के एआईसीसी प्रभारी एच के पाटिल मौजूद नहीं थे। बता दें कि, महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है।

इस बीच, सांसद और रांकपा अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर मंगलवार को डिनर का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। (इंपुट: भाषा के साथ)

