गुरुग्राम: पुलिस लाइन में ठहरी महिला का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पुलिसकर्मी निलंबित, गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस लाइन में ठहरी एक महिला का चोरी-छुपे वीडियो बनाने और अश्लील ताक-झांक करने के आरोप में एक हेड कांस्टेबल को निलंबित करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला और उसका पति अदालत में शादी करने के बाद अपने परिवारों से धमकी मिलने के कारण पुलिस लाइन के ‘सेफ हाउस’ में रह रहे थे।

मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले की निवासी 23 वर्षीय महिला द्वारा तीन अप्रैल को दी गई शिकायत के मुताबिक, उसने और उसके पति ने शादी के बाद मिल रही धमकियों के चलते गुरुग्राम पुलिस की मदद मांगी थी और वे चार मार्च से पुलिस लाइन में रह रहे थे।

प्राथमिकी में महिला ने कहा, ”मैं स्नानघर का दरवाजा बंद करके नहा रही थी और जब ध्यान दिया तो देखा कि सुरेंद्र छुपकर देख रहा है और मेरा वीडियो बना रहा है। मैंने शोर मचाया, जिसके बाद वह भाग निकला।”

गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने पीटीआई (भाषा) से कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल को तत्काल गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है।

