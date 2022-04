पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से आम जनता पर महंगाई की मार पड़नी शुरु हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में CNG की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 66.61 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CNG की कीमत 69.18 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। गुरुग्राम में कीमत 74.94 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है।

वहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। बीते 16 दिनों में कुल 10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जा चुकी है।

सरकारी ईंधन कंपनियों की ओर से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पहले के 104.61 रुपये के मुकाबले अब 105.41 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 95.87 रुपये से बढ़ाकर 96.67 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब साढ़े चार महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थीं। तब से 14वीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है। बीते 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल दस रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है।

विधानसभा चुनाव के 10 मार्च को नतीजे आने के साथ ही पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने कुछ दिन और इंतजार किया। ऐसा कहा जा रहा है कि अब पेट्रालियम विपणन कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर रही हैं। भारत अपनी तेल की जरूरत पूरी करने के लिए आयात पर 85 फीसदी निर्भर है। (इंपुट: भाषा के साथ)

