दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों में झड़प और हिंसा, पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल; पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया

देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस में पथराव के बाद हिंसा भड़क गई जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। इस मामले पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात है।

पुलिस ने कहा कि शनिवार की शाम छह बजे हुई हिंसा के दौरान पथराव हुआ और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। जहांगीरपुरी तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और नागरिकों से सोशल मीडिया पर अफवाहों और फर्जी खबरों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया।

घटना के एक कथित वीडियो में कई लोगों को जुलूस के दौरान पथराव करते देखा गया। कुछ को सड़क पर तलवारें लहराते हुए देखा गया जबकि अन्य गालियां दे रहे थे और इस दौरान पुलिस वाहन का सायरन भी बज रहा था।

जहांगीरपुरी में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दंगा, सरकारी काम में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से बात कर हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्‍ती के निर्देश दिए हैं। घटना की जांच स्पेशल सेल से करवाने की बात कही गई है। सभी दलों की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इस हिंसा में मामले में करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

सीसीटीवी और वायरल वीडियो से कुछ लोगों की पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। जांच के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 10 टीमें बनाई गई हैं।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के भाजपा सांसद हंस राज हंस ने रविवार सुबह हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

