उत्तर प्रदेश: पूर्व मंत्री नकुल दुबे बसपा से निष्कासित, मायावती बोलीं- पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने पर उठाया कदम

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में शनिवार को दल से निष्कासित कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद मायावती ने ट्वीट कर दी है।

बसपा मुखिया मायावती ने शनिवार को अपने ट्वीट में कहा “नकुल दुबे (लखनऊ) पूर्व मंत्री को पार्टी में अनुशासन-हीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बसपा से निष्कासित कर दिया गया है।”

श्री नकुल दुबे (लखनऊ) BSP पूर्व मन्त्री को, पार्टी में अनुशासन-हीनता अपनाने व पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण, इनको बी.एस.पी. से निष्कासित कर दिया गया है। — Mayawati (@Mayawati) April 16, 2022

बता दें कि, नकुल दुबे कभी बसपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में शुमार किए जाते थे। वह वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में बनी बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे।

नकुल दुबे ने अभी इस बात का खुलासा नही किया है कि वह किस दल में जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहा कि वह अपने सभी लोगों के साथ बैठक कर आगे के रणनीति पर चर्चा करेंगे

दुबे से जुड़े लोगों का कहना है कि वो एक-दो दिन में अपने समाज के साथ बैठक कर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे।

