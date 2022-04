CBSE Term 2 Admit Cards 2022: सीबीएसई ने जारी किया कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एडमिट कार्ड, cbse.gov.in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

CBSE Term 2 Admit Cards 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षाओं में बैठने जा रहे छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 2022 जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 24 मई को समाप्त होगी और कक्षा 12वीं की परीक्षा 15 जून 2022 तक चलेगी। सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जो छात्र सीबीएसई टर्म 2 परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा के दौरान सभी कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

सीबीएसई टर्म 2 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें:

सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के मेन पेज पर ई-परीक्षा (e-PAREEKSHA) टैब पर क्‍ल‍िक करें।

एक नया पेज खुलेगा, उम्मीदवारों को उस लिंक पर क्लिक करना चाहिए जिसमें लिखा है, ‘Admit Card/Centre Material for Examination 2021-2022’ के लिए दिए गए अलग-अलग लिंक पर क्‍ल‍िक करें।

आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।

लॉगइन करने के बाद स्‍क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा।

आगे के उपयोग के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

बता दें कि, सीबीएसई पहली बार दो टर्म में बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहा है। 2021 में बोर्ड ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतिम परीक्षा आयोजित नहीं की। बोर्ड पहले ही नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित टर्म-1 फाइनल परीक्षा के परिणाम घोषित कर चुका है।

