असम: कक्षा 9वीं के छात्र अंकुरित करमाकर ने नेत्रहीन लोगों के लिए बनाया सेंसर वाला स्मार्ट जूता, रास्ते में अड़ने वाली चीजों के लिए पहले ही कर देगा अलर्ट

असम के करीमगंज जिले में रहने वाले कक्षा 9वीं के छात्र अंकुरित करमाकर ने नेत्रहीन लोगों के लिए एक खास आविष्कार किया है। करमाकर ने एक ऐसा सेंसर वाला स्मार्ट जूता बनाया है, जिससे अब नेत्रहीन लोगों के रास्ते में जैसे ही कोई बाधा आएगी, उन्हें फौरन उसका अलर्ट मिल जाएंगा।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, अंकुरित करमाकर ने बताया कि, “मैंने नेत्रहीन लोगों के लिए ये स्मार्ट जूता बनाया है। यदि उनके रास्ते में कोई बाधा आती है तो जूते में लगा सेंसर इसका पता लगा लेगा और बजर अलर्ट देगा।”

करमाकर का कहना है कि, “जब बजर बजेगा तब नेत्रहीन व्यक्ति इसे सुनेगा और वह सतर्क हो जाएगा है और बाधा से बचने के लिए उसी अनुसार काम करेगा।”

करमाकर ने कहा कि, “मेरा लक्ष्य एक वैज्ञानिक बनना है। मैं ऐसे और काम करूंगा जो लोगों की मदद करेंगे और उनके जीवन को आसान बनाएगा।”

If there's an obstacle in the way, the sensor in the shoe will detect it and the buzzer will give an alert. When the buzzer will ring, the visually impaired person will be able to hear it and he can become alert and act accordingly to avoid the obstacle: Ankurit Karmakar pic.twitter.com/rteyt9nona

— ANI (@ANI) April 3, 2022