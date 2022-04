जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार, 8 पुलिसकर्मियों सहित 9 लोग घायल

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस में पथराव के बाद भड़की हिंसा के मामले में 9 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक सहित 9 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हिंसा के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, नॉर्थ-वेस्ट की डीसीपी उषा रंगनानी ने रविवार को बताया कि, “जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 9 आरोपी गिरफ़्तार हुए। 8 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक सहित 9 लोग घायल हो गए और अस्पताल में उनका इलाज किया गया। एक सब-इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है, उनकी हालत स्थिर है।”

Jahangirpuri violence | 9 accused persons arrested so far: DCP North-West Usha Rangnani 9 persons including 8 police personnel and 1 civilian were injured and treated in a hospital. One Sub-inspector sustained a bullet injury. His condition is stable, adds DCP North-West. — ANI (@ANI) April 17, 2022

पुलिस के अनुसार शाम छह बजे हुई हिंसा के दौरान पथराव हुआ और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। जहांगीरपुरी तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और नागरिकों से सोशल मीडिया पर अफवाहों और फर्जी खबरों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया।

जहांगीरपुरी में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दंगा, त्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

हिंसा में संलिप्त 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी और वायरल वीडियो से कुछ और लोगों की पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। जांच के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 10 टीमें बनाई गई हैं।

