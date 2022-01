उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका: AAP के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम चौहान कांग्रेस में हुए शामिल

उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी (आप) की उत्तराखंड इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम चौहान प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करने के बाद दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चौहान ने पूर्व विधायक नवप्रभात के साथ कांग्रेस महासचिव से मुलाकात से पहले प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से मुलाकात की।

आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मौजूदा भाजपा और आप का सामना करना पड़ रहा है। आप की नजर पूर्व सैनिकों के वोट बैंक पर है और पार्टी का नेतृत्व पूर्व सैनिक कर्नल अजय कोठियाल कर रहे हैं। कोठियाल, भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी और आगामी 2022 उत्तराखंड विधान सभा चुनावों के लिए आप के सीएम उम्मीदवार हैं।

आप के इस कदम को कांग्रेस ने भांप लिया था और दिग्गजों के सम्मान में रैली का आयोजन किया था।

कांग्रेस ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ के वर्ष भर चलने वाले उत्सव की समाप्ति के बाद 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के युद्ध के दिग्गजों का अभिनंदन किया।

समारोह का औपचारिक रूप से 15 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में एक समारोह के साथ समापन हुआ। 16 दिसंबर को, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें 1971 के युद्ध के दिग्गजों और अन्य सैन्य दिग्गजों की विशाल भीड़ देखी गई।

2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 46.5 प्रतिशत वोटों के साथ 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस को 33.5 फीसदी वोट मिलने के बावजूद विधानसभा चुनाव में महज 11 सीटें मिली थीं।

प्रदेश की जनता का मिजाज देखकर भाजपा को पांच साल के अंदर तीन बार अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। 2017 में चुनाव जीतकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। मार्च 2021 में उनकी जगह तीरथ सिंह रावत ने ले ली और कुछ महीनों के बाद राज्य की कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई।

उत्तराखंड में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस है और सत्तारूढ़ पार्टी फिर से जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि 2024 में कांग्रेस का पुनरुद्धार मुश्किल है। (इंपुट: IANS के साथ)

