पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही कांग्रेस में लौटे बलविंदर लड्डी

पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा है। भाजपा में शामिल होने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस विधायक बलविंदर लड्डी ने ‘घर वापसी’ कर ली है। लड्डी ने रविवार देर रात को कांग्रेस में वापसी की है।

अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बलविंदर लाडी ने रविवार देर रात को कांग्रेस में वापसी की। बलविंदर लाडी ने कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा की मौजूदगी में घर वापसी की है।

जानकारी के मुताबिक कांग्रेस से टिकट मिलने का वादा होने पर बलविंदर लाडी ने बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में वापसी की। बता दें कि, बलविंदर लाडी श्री हरगोविंदरपुर से कांग्रेस के विधायक हैं।

ख़बरों के मुताबिक, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जिन विधायकों के टिकट कांग्रेस काटने जा रही है उनमें बलविंदर लाडी का नाम भी शामिल है। इसलिए बलविंदर लाडी कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हो गए थे।

बता दें कि, पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अब कुछ दिन का वक्त ही बाकी है। पंजाब में अगले साल फरवरी-मार्च में चुनाव होने हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी चुनाव होंगे।

भाजपा ने ऐलान किया था कि वह कांग्रेस के पूर्व नेता अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा की शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ मिलकर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी।

