अपने वीडियो में पहाड़ी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम विवादों में आ गए है, लोग उनकी आलोचना करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्मर को पत्र लिख कर यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद भुवन ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है।

बता दें कि, हाल ही में भुवन बाम ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। जिसमें उन्होंने पहाड़ी लड़कियों पर अपमानजनक कमेंट किए थे। उनके इसी वीडियो पर एक सोशल मीडिया यूजर ने आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग से कार्रवाई जताने की मांग की थी।

आशीष नौटियाल नाम के एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, “पहाड़न चलेगी?” ये आदमी मुझे शुरू से ही कभी जमा नहीं, लोगों में भेड़चाल है कि जैसा बाक़ी लोग देखते बोलते हैं उसे सराहा जाए और वैसा ही देखा या शेयर किया जाए। ये इंसान पहले अपने घर की माँ, बेटी और बहनों को किसी दलाल पास भेजे, बाक़ी समाज उसके बाद है।”

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने ट्वीट में लिखा, “हमने इस मामले को संज्ञान में लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को FIR दर्ज करने और मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए लेटर भी लिखा है। इसके साथ ही महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन के लिए यूट्यूब चैनल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव को भी लेटर लिखा है।”

आयोग के ट्वीट के बाद भुवन ने माफी मांगते हुए कहा, “मुझे पता चला है कि मेरे वीडियो के एक हिस्से ने कुछ लोगों को चोट पहुंचाई है। मैंने वीडियो को एडिट कर उस पार्ट को हटा दिया है। जो लोग मुझे जानते हैं, वह यह भी जानते हैं कि मैं महिलाओं की कितनी इज्जत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी को दुख पहुंचाने का मकसद नहीं था। मैं सभी से माफी मांगता हूं।”

I’m aware that a section in my video has hurt some people. I have edited it to remove that part. People who know me know I have utmost respect for women. I had no intention to hurt anyone. A heartfelt apology to everyone whose sentiments have been disregarded. @NCWIndia

— Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) March 31, 2022