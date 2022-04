“केरल के शिक्षा मंत्री ने धोखेबाज आदमी पार्टी के धोखाधड़ी प्रचार को उजागर किया”: आम आदमी पार्टी विधायक के भ्रामक दावों पर लोग कर रहे हैं कटाक्ष

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने आप विधायक आतिशी को बहुचर्चित दिल्ली मॉडल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भ्रामक दावे करने के लिए सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया है। आप विधायक को अब अपनी ‘फर्जी खबर’ के लिए व्यापक उपहास का सामना करना पड़ रहा है।



आतिशी ने ट्विटर पर तस्वीरों की एक श्रृंखला को इस दावे के साथ साझा किया था कि केरल के अधिकारी दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में जानने के लिए आए थे ताकि वे इसे अपने राज्य में इसी तरह की व्यवस्था शुरू कर सकें। आतिशी ने लिखा, “कालकाजी में हमारे एक स्कूल में केरल के अधिकारियों की मेजबानी करना अद्भुत था। वे हमारे शिक्षा मॉडल को अपने राज्य में समझने और लागू करने के लिए उत्सुक थे। यह @ArvindKejriwal सरकार का राष्ट्र निर्माण का विचार है। सहयोग के माध्यम से विकास।”

It was wonderful to host officials from Kerala at one of our schools in Kalkaji. They were keen to understand and implement our education model in their state.

This is @ArvindKejriwal Govt’s idea of nation building. Development through collaboration pic.twitter.com/FosI9KTKDW — Atishi (@AtishiAAP) April 23, 2022

हालांकि, केरल के शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने आप विधायक के दावों का पर्दाफाश करते हुए कहा कि राज्य के शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी ने दिल्ली का दौरा नहीं किया है। आतिशी के दावों पर कटाक्ष करते हुए शिवनकुट्टी ने आप विधायक से दिल्ली आने वाले केरल के ‘अधिकारियों’ की पहचान उजागर करने को कहा।

उन्होंने लिखा, “केरल के शिक्षा विभाग ने ‘दिल्ली मॉडल’ के बारे में जानने के लिए किसी को नहीं भेजा है। साथ ही, पिछले महीने ‘केरल मॉडल’ का अध्ययन करने के लिए दिल्ली से आए अधिकारियों को सभी सहायता प्रदान की गई थी। हम जानना चाहेंगे कि कौन सा आप विधायक ने ‘अधिकारियों’ का स्वागत किया।”

Kerala’s Dept of Education has not sent anyone to learn about the ‘Delhi Model’. At the same time, all assistance was provided to officials who had visited from Delhi to study the ‘Kerala Model’ last month. We would like to know which ‘officials’ were welcomed by the AAP MLA. https://t.co/Lgh6nM7yL9 — V. Sivankutty (@VSivankuttyCPIM) April 24, 2022

शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक दिन बाद एक अपडेट पोस्ट किया जिसमें उनके द्वारा स्वागत किए गए लोगों के नामों का खुलासा किया गया था। वे सीबीएसई स्कूल प्रबंधन संघ के क्षेत्रीय सचिव विक्टर टी.आई और केरल सहोदय परिसरों के परिसंघ से डॉ. एम. दिनेश बाबू थे।

आतिशी के पहले ट्वीट में इन विवरणों के अभाव में, लोगों को भ्रमित करने की चालाक कोशिश की गयी थी कि केरल सरकार के अधिकारी दिल्ली की शिक्षा प्रणाली के बारे में जानने आए थे। हालाँकि, जैसा कि यह बाद में ज़ाहिर हो गया, आने वाले व्यक्ति सिर्फ निजी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

जैसी कि उम्मीद थी, आतिशी को सोशल मीडिया यूज़र्स सार्वजनिक उपहास का सामना करना पड़ा।

पत्रकार शिवम विज ने लिखा, “केरल के शिक्षा मंत्री ने धोखेबाज आदमी पार्टी के धोखाधड़ी प्रचार को उजागर किया। कमजोर छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने का मौका नहीं देने से दिल्ली के शिक्षा में “परिणाम” प्राप्त हुए हैं। उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत की वजह यही है। धोखाधड़ी फासीवादी आतिशी को वास्तव में केरल शिक्षा मॉडल का अध्ययन करना चाहिए ।”

Kerala’s education minister exposes Fraud Aadmi Party’s fraud propaganda. Delhi’s eduction “outcomes” have been achieved by denying weak students the chance to take board exams. Hence the high pass percentage. Fraud Fascist Atishi should indeed study Kerala education model. https://t.co/WU3qYjDYTE — Shivam Vij (@DilliDurAst) April 24, 2022

Atishi’s claim about hosting Kerala officials and a fitting response from Kerala Education Minister 👇🏽 pic.twitter.com/J2OrBWVumG — Siddharth (@DearthOfSid) April 24, 2022

Oops, moment for Team Advertisement. Kerala Education Minister has tarnished their false claim and stopped their PR exercise in the name of the Delhi Model. https://t.co/r29BjmB7vU — Aditya Trivedi (@AdityaTrivedi_) April 24, 2022

Kerala Education Minister taking Aatishi Marlena to the cleaners !! pic.twitter.com/hvRss9eK1P — IIIIIIIIIll (@_NairFYI) April 24, 2022

Another lie of @AtishiAAP has been exposed by Kerala Education Minister @VSivankuttyCPIM Kerala officials have not visited any schools in Delhi to know about so called 'Delhi Model' https://t.co/14vAisY7iJ pic.twitter.com/724HNo3pS1 — Modi Bharosa (@ModiBharosa) April 24, 2022

Farjiwal's MLA Atishi is spreading Fake propaganda that delegation from Kerala government had come to see Delhi's schools. Whereas the Education Minister of Kerala is saying that no one was sent from there. AAP is full of liars! pic.twitter.com/v8Yv4o2JNf — Roshan Lal Bittu (@RoshanLalBittu) April 24, 2022