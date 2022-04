“100+ मीटर छक्का मारने पर मिले 8 रन”: आकाश चोपड़ा के ट्वीट पर युजवेंद्र चहल ने दिया मजेदार जवाब; कमेंटेटर ने भी किया पलटवार

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आकाश के द्वारा किए गए ट्वीट पर युजवेंद्र चहल ने उन्हें ट्रोल करते हुए मजेदार जवाब दिया, जो अब फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया हैं।

दरअसल, आकाश चोपड़ा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, “100+ मीटर के छक्के पर 8 रन मिलने चाहिए।”

भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आकाश चोपड़ा को उनकी इस मांग पर ट्रोल कर दिया। चोपड़ा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए चहल ने लिखा, ‘तीन डॉट गेंद पर एक विकेट होने चाहिए भईया।’

युजवेंद्र चहल के कमेंट पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना को को भी हंसी आ गई।

वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर ने चहल के इस मजेदार रिएक्शन पर अपनी बात कहीं है। चोपड़ा ने लिखा, ‘एक स्पेल में तीन विकेट लेने पर गेंदबाज को एक अतिरिक्त ओवर फेंकने की अनुमति मिलनी चाहिए, साथ ही, कल्पना कीजिए कि कोई बैटर आपको 100 मीटर छक्का मारने की कोशिश कर रहा है (क्योंकि यह 8 है), अच्छा मौका है कि वह फंस जाए, जोखिम लेने पर गेंदबाज को विकेट के रूप में ईनाम मिल सकता है।’

Three wickets in a spell should allow the bowler to bowl an extra over 😊🤩 also, Imagine someone trying to hit you for a 100-metre six (because it’s an 8), good chance that he’ll lose shape…risk-reward.

— Aakash Chopra (@cricketaakash) April 3, 2022