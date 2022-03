“फोटो मैंने खींची और क्रेडिट ANI को गया”: स्मृति ईरानी के ट्वीट पर स्मिता प्रकाश ने दिया जवाब; यूजर्स के कमेंट पर मजे लेने लगी केंद्रीय मंत्री

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार (26 मार्च) को एक ट्वीट किया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल, स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए उसकी क्रेडिट को लेकर अपनी नाराजगी जताई, उनके ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने कई यूजर्स को रिप्लाई भी दिया।

दरअसल, स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट में एक अखबार की कटिंग शेयर की है, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही कतार में दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने शिकायत की है कि फोटो उन्होंने खींची थी लेकिन अखबार में क्रेडिट ANI को दिया गया है।

ईरानी ने अपने ट्वीट में लिखा, “फोटो मैंने खींची क्रेडिट ANI को गया।”

photo maine kheenchi credit @ANI ko gaya 😔 pic.twitter.com/gYW3u8mGSA — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

केंद्रीय मंत्री का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। वहीं, एएनआई की एडिटर ने फिल्मी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, “बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा!”

“Bade bade shehron mey aisi choti choti batein hoti hain senorita!” 💕 https://t.co/WTR5GezJ2o — Smita Prakash (@smitaprakash) March 26, 2022

एक ने लिखा, “यह तो सरासर ग़लत बात है..आप साधारण नागरिक होते हुये एक ऐतिहासिक फ़ोटो की Credit ले रहे हो और उधर राजकुमार/राजकुमारी ने एक ऐतिहासिक पार्टी “फूँक” दी पर फिर भी आज तक Credit नहीं ली।” एक अन्य ने लिखा, “आपका दुख ‘अखिलेश यादव’ के लेवल वाला है। Stadium हमने बनवाया ‘शपथ ग्रहण’ ये कर रहे।”

भाजपा नेता के ट्वीट पर इसी तरह लोग मजे लेने लगे तो स्मृति ईरानी ने भी उन्हीं के अंदाज में कई यूजर्स को जवाब भी दिया।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Give a pay rise to @UnSubtleDesi … kanjoos ! — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

Sir … ‘aaj tak ‘ mere dukh ki aisi paribhasha koi na kar paya 🙏 — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

Iske liye mujhe ek aur course karna padega after Berkeley & Cambridge… 😋 — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

Sir aap Major hain .. aapse minor baaton mein kya ulajhana 🙏 — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

Absolutely… there should be a 9 o clock debate on how my rights were usurped by @smitaprakash — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

Bad joke 😖 — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

Bus ab yehi reh gaya tha jeevan mein … 😭 — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

😂🙈🙏 — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 26, 2022

